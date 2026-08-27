Imagen del momento de la planificación de los equipos de control este verano. - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat prevé reducir la población cinegética de conejos a través de actuaciones de alta presión mantenidas en el tiempo y con la intervención directa de equipos propios en aquellas zonas con una elevada sobreabundancia de estos animales, informa en un comunicado este jueves.

Esta nueva estrategia sigue un modelo piloto puesto en marcha en Verdú (Lleida), en el marco del plan de control poblacional del conejo en las zonas con mayor abundancia como la plana de Lleida, y por el que se han llevado a cabo 48 actuaciones que han permitido capturar 7.908 ejemplares en 17 días.

Según el director de los servicios territoriales del Departamento de Agricultura en Lleida, el programa ha tenido unos resultados "positivos" en la reducción de la población de estos animales, y ha explicado que se ha propuesto a las organizaciones agrarias mantener este tipo de actuaciones con una planificación sostenida y adaptada.

Estas se complementarán con el sistema utilizado hasta la fecha, por el cual los agricultores comunican los daños en los cultivos a través de una aplicación informática, y posteriormente los equipos cinegéticos de la administración intervienen.

En la prueba piloto han participado 7 cazadores y agricultores, y el departamento ha aportado 3 vehículos 'pick-ups', 1 dron, 18 técnicos especialistas en control cinegético y 1 piloto de dron.