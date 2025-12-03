El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Comisión Europea visitará este miércoles Catalunya para analizar el nivel de regionalización que se aplica a las exportaciones porcinas catalanas en el conjunto de la Unión Europea (UE) a raíz de la crisis de la peste porcina africana (PPA) en el territorio, por ahora con 9 casos positivos confirmados.

Así lo ha expresado en una sesión de control en el Parlament este miércoles el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, quien ha subrayado la necesidad de contener el foco en los 6 kilómetros de radio.

"Por eso estamos regionalizando, por eso estamos consiguiendo acuerdos con países y ya tenemos buenas noticias estos días. Cuanto mejor lo hagamos, menos durará la crisis, más podremos reabrir mercados y más podremos seguir siendo unos referentes en el mundo", ha defendido.

La Comisión Europea explicó este lunes que debido a esta crisis las autoridades no pueden certificar las exportaciones de porcino como procedentes de "país libre de PPA", pero instó a los países terceros que importan porcino español a que respeten el "principio de regionalización" y "no prohíban exportaciones de toda España".

Este martes, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmó el positivo del virus de PPA en otros 7 jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se suman a los 2 primeros positivos de la pasada semana.