Agro.- El Centre Tecnològic Beta inaugura una sede dentro de la empresa Fertiebro, en Sosa (Lleida)

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante la inauguración - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha inaugurado una nueva sede en Soses (Lleida), ubicada dentro de las instalaciones de la compañía Fertiebro, como parte de un modelo que integra la investigación directamente con la producción industrial para "acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras para el sector agroalimentario", informa el Govern este lunes en un comunicado.

La inauguración ha contado con la presencia del conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig; de la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, la directora general de Agricultura y Ganadería, Rosa Altisent, y el director de BETA Technological Center, Sergio Ponsá.

Ordeig ha destacado la naturaleza "estratégica" de promover un modelo de economía circular en la utilización de nutrientes y que permita convertir residuos en biofertilizantes y reforzar la competitividad del sector.

Así, la apertura de la nueve sede en las instalaciones de la compañía prevé integrar "físicamente" la investigación dentro de una planta industrial activa para validar tecnologías en condiciones reales, reducir el tiempo de desarrollo y sacarlas más rápidamente al mercado.

El centro Beta, que ya cuenta con presencia y alianzas en otras zonas del territorio y ha recibido 1 millón de euros de financiación del departamento entre 2024 y 2025, cuenta con más de 130 profesionales y participa en otros 60 proyectos europeos en los sectores de la bioeconomía, la agroalimentación y el medio ambiente.