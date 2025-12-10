Agro.- Chefs con Estrella Michelin y estudiantes preparan 1.500 menús solidarios de Navidad

Collboni junto a los 11 chefs con Estrella Michelin en la iniciativa navideña solidaria del consistorio y Provacuno - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

11 chefs con Estrellas Michelin y estudiantes del Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona han colaborado para preparar 1.500 menús solidarios, que se repartirán entre 6 entidades sociales de Barcelona por Navidad.

Se trata de una iniciativa impulsada por tercer año consecutivo por el Ayuntamiento de Barcelona y la Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (Provacuno), enmarcada en la campaña municipal 'Barcelona, el cor de Nadal', explica el consistorio.

Durante la presentación de la iniciativa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha agradecido a Provacuno su "capacidad de sumar el talento de la ciudad y el país", así como a los chefs por colaborar con los alumnos del Institut.

"Este instituto da la oportunidad a todos, independientemente de su nivel de renta, de poder acceder a las profesiones que tienen que ver con la gastronomía y la restauración", ha señalado el alcalde.

Además el centro, también han colaborado en la iniciativa el Institut dels Aliments de Barcelona (IAB) aportando el pan, elaborado en su curso de especialización de panadería y bollería artesanales.