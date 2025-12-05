Agro.- Los clientes de Mercadona en Catalunya donan 116.500 euros a los Bancos de Alimentos

Los clientes de Mercadona en Catalunya donan 116.500 euros a los Bancos de Alimentos - MERCADONA

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los clientes de los 236 supermercados de Mercadona en Catalunya que han participado en el Gran Recogida de Alimentos han donado cerca de 100.000 euros, a los cuales se suman 16.500 aportados por Mercadona, que equivalen a 77.162 kilos de productos, lo que representa un total de 964 carros de la compra.

En toda España, se sumaron 1.589 establecimientos de Mercadona a esta inciativa organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) del 7 al 16 de noviembre, que recaudaron un total de 1,7 millones de euros a través de las donaciones de sus clientes, informa la compañía en un comunicado este viernes.

Por parte de la empresa, como cada año, también se hará una aportación para esta iniciativa solidaria, que será de 240.500 euros, por lo que los que los Bancos de Alimentos podrán transformar estas aportaciones en 1.289 toneladas de productos de primera necesidad, que equivalen a más de 16.100 carros de la compra.

Mercadona aboga por la modalidad de la donación monetaria en caja porque permite a los Bancos de Alimentos comprar los productos que necesiten, en las cantidades que haga falta y en el momento que lo precisen, porque disponen de un año para canjear la donación.

El gerente de Acción Social de Mercadona, Jesús Sánchez, ha destacado que, de esta forma, "se consiguen atender de una forma más precisa y eficiente los beneficiarios finales", al considerarlo un sistema en el que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos, en sus palabras.