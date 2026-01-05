Agro.- Confirmados otros 18 positivos de PPA en la zona delimitada en Barcelona

Agents Rurals de la Generalitat analizan un jabalí en un santuario animal en Rubí (Barcelona). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que se han detectado 18 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes muertos encontrados en la zona delimitada de 6 kilómetros alrededor de los primeros casos, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

Los nuevos positivos se han dado en dos nuevos focos, 14 cerca del foco 11 y los otros cuatro junto al foco 1, con lo que el número de focos se eleva a 13: 3 primarios y 10 secundarios, y hasta el momento ha habido 47 positivos.

Ha explicado que estos positivos corresponden a detecciones acumuladas durante los últimos días y no a un incremento súbito de casos.

Los nuevos casos se han concentrado en varias zonas de difícil acceso que sirven de corredores naturales y que se han explorado con drones y helicópteros.

En total, se han analizado 621 jabalíes, por lo que el porcentaje de positivos es del 8%, lo que muestra que "las detecciones positivas se concentran en ámbitos muy concretos y bajo control".

BÚSQUEDA DE ANIMALES

Por otro lado, siguen los trabajos de búsqueda de cadáveres de jabalíes y de captura para la reducción de las poblaciones de jabalíes en las zonas de bajo riesgo de la zona infectada.

También se mantiene el refuerzo de las medidas de aislamiento, vallados, aprovechando vallados ya existentes en carreteras y vías férreas, y priorizando el control de corredores de uso de jabalíes.

Durante las fiestas de Navidad se han mantenido 200 dispositivos activos en la zona para mantener el control y la detección precoz.

GRIPE AVIAR

Ordeig ha explicado que se han sacrificado 230.000 gallinas de la granja del Urgell (Lleida) en la que se detectó un foco de gripe aviar y que hasta el momento no se han detectado nuevos focos.

El sacrificio terminó el 1 de enero y la desinfección, el 2 de enero, momento en el que se inició la cuenta de 30 días del periodo de control y vigilancia.

Está previsto levantar el foco el 3 de febrero, tiempo durante el que se mantendrán las medidas previstas en un radio de 10 kilómetros, que incluye 58 explotaciones.