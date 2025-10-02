Agro.- Convocadas las ayudas de 3 millones a explotaciones afectadas por el pedrisco de abril

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abierto las ayudas a explotaciones de fruteros y cultivos herbáceos afectadas por el pedrisco del pasado 19 de abril, con un total de tres millones de euros, informa en un comunicado este jueves.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto desde este viernes hasta el 23 de octubre y el objetivo es compensar las pérdidas no cubiertas por los seguros agrarios.

La ayuda se calculará a partir de los datos el acta de peritaje de Agroseguro y será el 80% de la diferencia entre la producción real esperada y la producción asegurada, multiplicado por el porcentaje de daño y por el precio asegurado de todos los recintos afectados, con un máximo de 50.000 euros por solicitante.