Agro.- La cosecha de melocotón y nectarina crecerá un 14% en Catalunya en 2026, según Afrucat

Imagen de melocotones - Europa Press

LLEIDA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cosecha de melocotón y nectarina en Catalunya crecerá un 14% en 2026, hasta las 422.870 toneladas, según las previsiones de la Associació Empresarial de Fruita de Catalunya presentadas en el marco de Interprunus, el Foro Internacional del melocotón y la nectarina, celebrado en Lleida.

Este crecimiento supone una "recuperación importante" tras una campaña moderada en 2025, y que registró un potencial productivo por debajo del habitual, informa la entidad este jueves en un comunicado.

Por zonas, Lleida concentra el grueso de la producción catalana, con una cosecha de hasta 403.970 toneladas, un 14% más que en 2025, mientras que en Tarragona, la entidad estima la recogida de 15.340 toneladas, un 0,8% más que el año anterior.

Aún así, Afrucat ha resaltado algunos episodios meteorológicos adversos hasta la fecha, con varias tormentas de granizo en abril y mayo, y algunas heladas puntuales, por lo que se mantiene pendiente de la evolución final y los daños definitivos.

ESPAÑA Y EUROPA

La entidad también prevé una evolución positiva en el conjunto de España, con una cosecha total de hasta 1.514.367 toneladas, un 6% más que en 2025, y buenas condiciones meteorológicas y una menor superficie de cosecha pero con más tecnificación.

A nivel europeo, la producción prevista se sitúa en 3.408.864 toneladas, un 9 % más que en 2025, y una recuperación del potencial productivo en los principales países productivos que son Grecia (+24%), Italia (+3%) y Francia (+4%).