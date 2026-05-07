Agro.- Destinados 25 millones a la mejora de la gestión de deyecciones ganaderas en Catalunya

Planta de biogás - GENERALITAT

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat destinará 25 millones de euros adicionales a la gestión de deyecciones ganaderas, informa en un comunicado este jueves.

El conseller Òscar Ordeig ha explicado que se destinarán a promover la implantación de plantas de biogás en Catalunya durante los próximos cuatro años.

El objetivo es impulsar la obtención de energía, así como aprovechar "los efectos positivos en la gestión territorial de las deyecciones ganaderas", que permite reducir las emisiones de las granjas y obtener fertilizantes de calidad.

Ordeig ha recordado que, con esta aportación, el Govern suma 46 millones a la primera convocatoria y que se pueden pedir las ayudas para instalar plantas de biogás y para el tratamiento de los digeridos de las plantas.

La convocatoria también promueve la conexión con recursos locales, reduce la necesidad de transportes a larga distancia y favorece a aquellos proyectos que refuerzan el desarrollo sostenible y equilibrado del sector.