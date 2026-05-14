El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en declaraciones tras la reunión de la Taula del Senglar - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha detectado 14 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes durante la última semana en la zona de alto y bajo riesgo, y han capturado 346 jabalíes en este mismo periodo y zona.

En declaraciones este jueves tras la reunión de la Taula del Senglar, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha detallado que en total hay 5.277 jabalíes capturados y analizados en total en estas zonas de riesgo.

El conseller Ordeig ha señalado que estas cifras "entran dentro de la normalidad de ir haciendo este vaciado sanitario y a la vez ir haciendo este rastreo para ir vaciando toda esta zona", y ha pedido dejar trabajar a los técnicos, al ser preguntado por un horizonte de desescalada de las restricciones de circulación por la zona.

"Estamos trabajando lo más rápido posible para poder hacer la desescalada también lo más rápido posible, pero también pedimos prudencia, pedimos comprensión, pedimos disculpas a todos los ciudadanos que ven alterados sus hábitos", y ha reclamado colaboración y empatía.

Ordeig ha asegurado que están estudiando, y necesitan el aval de técnicos y científicos, cómo flexibilizar la movilidad de la zona de riesgo, y ha avisado que si se dan pasos atrás "las consecuencias podrían ser muy negativas".

Ha concretado que en la zona cero de la PPA "prácticamente no hay animales", ya que calculan que quedan unos 20 jabalíes, mientras que en las cuatro zonas siguientes hay unos 230 jabalíes, tras lo que ha añadido que en las zonas boscosas es más difícil determinar cuántos hay.

También ha explicado que esta semana han trabajado unos 1.900 efectivos en la zona y que los Mossos d'Esquadra han tramitado 22 nuevas sanciones en las zonas de riesgo por saltarse las restricciones vigentes.

NUEVAS AYUDAS

El conseller también ha detallado que se ha decidido reforzar las ayudas a la comercialización de carne de caza con un incremento de 2,2 millones de euros.

Además, la Conselleria ha aprobado la contratación de 3 empresas especializadas en control de fauna que operan habitualmente en entornos urbanos y periurbanos del área metropolitana, para lo que destinará 600.000 euros.

Estas empresas instalarán jaulas y redes de captura, y llevarán a cabo acciones que servirán de refuerzo de las actuaciones de captura, siguiendo protocolos de bioseguridad en cuanto a toma de muestras y gestión segura de los restos de animales.

Ordeig ha destacado que este 2026 se destinarán un total de 5,2 millones de euros a "la lucha contra el jabalí", y ha detallado que se destinan 20 euros por jabalí retirado, 5 euros por transporte de jabalí y entre 5 y 10 euros por punto de recogida y apoyo para construir nuevos puntos logísticos.

Además, se ha puesto en marcha una ayuda extraordinaria de 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça, para que hagan actuaciones de apoyo en la zona de PPA, y fuera de esta zona el departamento ya aprobó ampliar dos semanas el periodo hábil de caza de jabalí para reforzar el control cinegético y la prevención de la enfermedad.

El conseller ha destacado que se ha agilizado la formación de nuevos cazadores en cursos online y que a finales de año habrá 2.200 nuevos acreditados, y también ha explicado que en 2025 hubo 3.777 accidentes de tráfico causados por jabalíes en Catalunya.