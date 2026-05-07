Agro.- Detectados 9 casos nuevos de PPA en Catalunya, todos en la zona de alto riesgo

Archivo - Efectivos de la UME al inicio de la peste porcina africana (PPA) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de la detección de 9 casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes durante la última semana, todos dentro de la zona delimitada de alto riesgo: 4 en Molins de Rei, 1 en Castellbisbal y 4 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

De las 380 muestras analizadas durante la semana, 371 han resultado negativas, mientras que las positivas representan un 2,4% del total, informa del departamento en un comunicado este jueves, mientras que desde el inicio del brote el 28 de noviembre se han analizado 4.858 jabalíes, de los cuales 306 han dado positivo.

Respecto al recuento de captura de estos animales en el conjunto de Catalunya, sin contar las zonas de alto y bajo riesgo, la cifra asciende a 26.587 jabalíes capturados desde el 1 de enero, al no haberse realizado batidas en abril y mayo; la conselleria ha recordado la aprobación la semana pasada del avance del periodo hábil de caza de esta especie al mes de junio para "reforzar el control cinegético".