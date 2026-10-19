Agro.- Elaboran 300 menús con 981 kilos de alimentos recuperados en Cervera (Lleida)

Imagen del 'Gran Dinar d'Aprofitament Alimentari' celebrado el pasado sábado en Cervera (Lleida) - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del 'Gran Dinar d'Aprofitament Alimentari', celebrado el pasado sábado en Cervera (Lleida), ha permitido elaborar 308 menús a partir de 981 kilogramos de alimentos recuperados y aptos para el consumo, informa el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación este lunes en un comunicado.

El conseller de Alimentación, Òscar Ordeig, destacó el sábado durante la comida que la prevención del desperdicio es una prioridad del Govern de Catalunya por razones ambientales, sociales y económicas, y valoró que las acciones como el 'Gran Dinar' son una oportunidad para concienciar a la ciudadanía y avanzar hacia un modelo alimentario más sostenible.

La comida se enmarca dentro de la campaña 'Aprofitem els aliments', impulsada por el departamento, y por la que se celebrarán diferentes acciones de sensibilización en diferentes puntos de Catalunya.

En las próximas semanas tendrá lugar la 'Marató d'Espigolades', pospuesta a causa de las condiciones meteorológicas, por lo que los espigueos se celebrarán finalmente el 20 de octubre en Mont-roig del Camp (Tarragona), el 21 en Lliçà de Vall (Barcelona) y Armentera (Girona), el 22 en Ivars d'Urgell (Lleida) y el 31 de octubre en el Maresme y el Baix Llobregat (Barcelona).

Además, también en el marco de la campaña, más de un centenar de restaurantes ofrecerán menús elaborados con alimentos que han quedado fuera del circuito comercial por motivos estéticos o de excesos de producción, en el marco de las comidas Gastrorecup.