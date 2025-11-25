Agro.- Empieza la 9 edición del European Young Chef Award en Sant Pol de Mar (Barcelona)

Archivo - Catalunya da inicio a la novena edición del European Young Chef Award - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El European Young Chef Award, que se celebra entre este lunes y el viernes en la Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme (EUHT) de Sant Pol de Mar (Barcelona), ha abierto su 9 edición reuniendo a jóvenes cocineros de toda Europa para competir en un escenario donde la tradición y la innovación van de la mano.

El evento, impulsado por el Institute of Gastronomy, Cultura, Art and Tourism (Igcat), se desarrollará en varios puntos del territorio catalán en el marco de la distinción de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, informa el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado.

La competición se ha iniciado esta mañana con la compra de productos locales en establecimientos de Calella, seguida de la bienvenida oficial a cargo de la presidenta de Igcat, Diane Dodd, y el director de la EUHT Sant Pol, Lluís Serra.

Durante la jornada, se ha presentado el jurado y se ha formalizado la firma del Igcat Regional Chef Ambassador Agreement, que convierte a los participantes en embajadores de su territorio y de los valores de la cocina sostenible.

Los nueve candidatos que aspiran al título son Ànakin Rivera (Catalunya), Ioannis Liapakis (Creta), Bogdan-Andrei Lovin (Banat), Joan Taltavull (Menorca), Nigel Tabone (Gozo), Gabriele Somma (Sicília), Joana Gonçalves (Coimbra), Pija Freser (Eslovènia) e Ivan Barcot (Dalmàcia).