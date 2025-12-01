Agro.- Entidades ganaderas critican la "demora" del Govern sobre explotaciones ubicadas en ZEPA

Entidades ganaderas critican la "demora" del Govern sobre explotaciones ubicadas en ZEPA. - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos, el Gremi de la Pagesia, ASAJA, Pagesos o Conills, Manifest del Gran Urgell y Comunitat de Regants del Canal Segarra Garrigues han afeado al Govern la "demora" a la hora de desencallar la situación de las explotaciones ubicadas en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Han criticado no haber recibido "ninguna respuesta" 7 meses después de trasladar las demandas para garantizar la compatibilidad entre esta figura de protección y la agricultura y la ganadería en la Dirección General de Calidad Ambiental y Medio Natural, informa Unió de Pagesos en un comunicado este lunes.

En respuesta, han reclamado al Govern que revise la designación de las ZEPA de los secanos de Lleida, puesto que su delimitación se aprobó "de forma arbitraria, abusiva, sin consenso y sin basarse en una adecuada justificación científica", y que se faciliten los usos y actividades admitidas en las explotaciones agrarias profesionales, entre otras reivindicaciones.