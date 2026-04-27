La Escuela Agraria del Pirineu celebra un curso de adiestramiento de perros truferos

Curso básico de adiestramiento de perros truferos - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Agraria del Pirineu de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha celebrado el Curso básico de adiestramiento de perros truferos, los días 25 y 26 de abril en la finca Les Colomines, en Bellestar (Lleida), que ha puesto el foco en el papel esencial del perro en la búsqueda de la trufa y en la importancia de un buen proceso de adiestramiento.

Esta formación se enmarca en la oferta de formación continua de las Escuelas Agrarias y responde al creciente interés por la truficultura en Catalunya, informa la Conselleria este lunes en un comunicado.

El curso, con una duración de 15 horas, ha combinado contenidos teóricos y prácticos para ofrecer las bases necesarias para iniciarse en este ámbito y ha contado con la participación de 13 alumnos, 8 de los cuales han asistido con su propio perro.

El profesorado ha ido a cargo de Raúl de la Morena, intérprete micológico por el European Mycological Institute y guía de perros detectores de trufa por la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales.

En este sentido, ha subrayado que la demanda de formación en este ámbito "está creciendo de forma clara, y es importante ofrecer itinerarios más extensos que permitan consolidar competencias tanto en truficultura como en adiestramiento canino".