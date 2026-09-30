Agro.- Eurecat y Femac abren la convocatoria a los Premios a la Innovación Tecnológica Agroindustrial

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LLEIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eurecat y el Clúster de la Maquinaria y de los Medios de Producción Agrícola de Catalunya (FEMAC), junto con el Ayuntamiento de Lleida y la Diputación de Lleida, han abierto la convocatoria a los nuevos premios a la Innovación Tecnológica Agroindustrial, informa Eurecat en un comunicado este miércoles.

Los galardones tienen la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Fira de Lleida y el Parque Agrobiotech de Lleida, y la secretaría técnica va a cargo del Centro de Mecanización Agraria.

Pueden presentarse empresas, startups, fabricantes, cooperativas, integradores tecnológicos, spin-offs, asociaciones, entidades de I+D+I y consorcios de toda España, y buscan innovaciones funcionales, demostrables y con una aplicación concreta al sistema alimentario, bioindustrial y ambiental.

Las candidaturas deben corresponder a soluciones funcionales y demostrables, con un grado mínimo de desarrollo equivalente a un prototipo funcional, un piloto, un demostrador, una validación en un entorno relevante, una primera implantación o un producto o servicio tecnológico ya disponible.

La responsable de Desarrollo Territorial de Eurecat en Lleida, Iolanda Simó, ha explicado que los premios quieren ser "un punto de encuentro entre las empresas que innovan, el conocimiento tecnológico y las instituciones".

DOS MODALIDADES

Los galardones cuentan con dos modalidades complementarias, que reconocerán la innovación agroindustrial con más impacto empresarial y la innovación tecnológica con más potencial de escalado agroindustrial y de transformación empresarial y territorial.

Cada modalidad dispondrá de un primer premio de 2.000 euros y un espacio expositivo gratuito en el Agrobiotech Innovation Forum 2027, para dar proyección a las soluciones galardonadas, y de un segundo premio de 1.000 euros, además del diploma correspondiente.