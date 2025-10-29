Agro.- Eurecat muestra robots inteligentes en la Expo AgriTech 2025 de Málaga

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat participa en la feria del campo 4.0 Expo AgriTech, que se celebra en Málaga hasta el jueves, mostrando nuevas tecnologías y soluciones de robótica agrícola autónoma e inteligente adaptadas a tareas como fumigación, pulverización, cuidado de cultivos y de la cosecha, para optimizar la gestión y productividad.

El director de Políticas de I+D+I de Eurecat, Joan Guasch, ha dicho que la IA permite automatizaciones, predecir la producción, detectar plagas pronto, clasificar el producto y otras tareas clave para "decisiones basadas en datos, la eficiencia en los procesos, la competitividad y el incremento de la resiliencia" del sector, informa el centro este miércoles en un comunicado.

ROBOTS Y SOLUCIONES

En el estand se puede ver el robot autónomo Rovag (desarrollado con Geoentec Environment Technologies) para automatizar la pulverización de cultivos y aplicar fitosanitarios en invernaderos y con hortalizas tutorizadas: con la IA, aplica los fitosanitarios tras planificar y adaptar la gota según el crecimiento y estado de salud de la planta.

También se expone HarvBot (implementado entre Eurecat y Enkitek), con sensores, inteligencia y visión artificial para localizar frutos, evaluar su madurez, detectar defectos y recogerlos: un brazo robótico con una pinza imita el movimiento de los recolectores.

Otro robot terrestre monitoriza el estado del cultivo y el transporte autónomo de frutas en terreno irregular (con percepción 3D del entorno y con razonamiento semántico para tomar decisiones), y optimiza la coordinación de flotas y la asignación, replanificación y control de tareas, mediante la plataforma SOMAgro de Grupo Saltó.

Otra solución que se expone es un sistema agrovoltaico (implementado en el proyecto europeo Synatra) con módulos fotovoltaicos orgánicos, flexibles y semitransparentes hechos con tecnología de electrónica impresa, y que tienen materiales que pueden combinar la absorción de luz con la actividad agrícola.

Además se muestran nuevas soluciones de remediación de suelos agrícolas, usando biotecnología y ciencias ómicas, para caracterizar la salud del suelo a escala microbiana y molecular, detectar contaminaciones o desequilibrios, y plantear estrategias naturales para el suelo: eso permite la fertilización inteligente y la regeneración edáfica, y adaptarse al cambio climático y a normativas ambientales.

CONGRESO AGRITECH 4.0

Expertos de Eurecat participarán en el congreso AgriTech 4.0: su director de Robótica y Automatización, Daniel Serrano, hablará del estado de la robotización agrícola en España; la responsable de Línea de Suelos y Aguas Subterráneas, Carme Bosch, de soluciones biotecnológicas para la salud del suelo y su impacto en el sector; y el responsable de Tecnologías de IA para agroalimentación, Pol Torres, de la IA para predicción y prevención en cultivo del olivar.

La directora de Eurecat Andalucía, Verónica Ramírez del Valle, ha afirmado que participar en Expo AgriTech les permite explicar "soluciones reales" que impulsan junto al tejido empresarial agrícola, ante el cambio climático, la escasez de mano de obra y la necesidad de optimizar recursos.

La responsable de Negocio del Mercado Alimentación de Eurecat, Carol Benedí, ha insistido en que presentan robots autónomos desarrollados junto a empresas del ecosistema, y que son oportunidades de modernizar "con soluciones de precisión".