Agro.- Eurecat participa en el consorcio Tecsol-Frut sobre tecnología agrivoltaica

Imagen de placas solares sobre una plantación. - EURECAT

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Eurecat participa en el consorcio Tecsol-Frut (Tecnologia Solar per a Fruters) sobre tecnología agrivoltaica, que tiene el objetivo de mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los cultivos frutales ante el cambio climático, informa el centro tecnológico en un comunicado este lunes.

El cambio climático está modificando los ciclos naturales de los cultivos, adelantando la floración y aumentando la exposición de las plantaciones a fenómenos como olas de calor o sequías, lo que repercute directamente en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y la calidad de la fruta, ha explicado el centro.

El principal objetivo del consorcio es diseñar, implementar y validar un sistema agrivoltaico basado en tecnología fotovoltaica rígida orientable, con control del ángulo de inclinación de los paneles solares y aplicado en dos explotaciones agrícolas de cultivos frutales ubicadas en diferentes comunidades autónomas.

La llamada tecnología agrivoltaica permite así combinar la producción agrícola con la generación de electricidad renovable, mejorando simultáneamente el rendimiento agronómico, la eficiencia energética y el uso sostenible de los recursos.

Además, el consorcio también desarrollará una herramienta digital de simulación y planificación para evaluar diferentes escenarios, optimizar tanto la producción agrícola como la energética y facilitar una toma de decisiones basada en datos, y se integrarán sistemas para alimentar modelos de IA para un modelo digital.

COOPERACIÓN

La iniciativa está coordinada por el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) y financiada por la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y está conformada por un total de cinco entidades.

Junto a Eurecat, participan la cooperativa malagueña de producción y comercialización de aguacate y mango TROPS, la cooperativa catalana de producción de fruta dulce Fruits de Ponent, la empresa vasca especializada en ingeniería, diseño y desarrollo de soluciones hardware para aplicaciones agrivoltaicas Powerfultree y el CEEC.