Agro.- Familia Torres, finalista del Water Reuse Europe por su proyecto de gestión circular de agua

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha sido seleccionada como finalista del Water Reuse Europe Innovation Prize 2025 por su proyecto 'Innovación en el ciclo del agua para la reutilización sostenible en viticultura', que destaca por "su enfoque circular", informa la bodega catalana en un comunicado este lunes.

El Water Reuse Europe Innovation Prize 2025 es una distinción que otorga la asociación Water Reuse Europe (WRE) en Bruselas (Bélgica) cada dos años para reconocer a las empresas y profesionales que lideran el desarrollo de soluciones innovadoras para afrontar los desafíos del suministro del agua en Europa.

Los tres proyectos finalistas de esta edición, además del de Familia Torres, han sido IVG-CT de H2oVortex (Luxemburgo) y Deeper Blue de Waterunie (Bélgica), que se ha proclamado ganador.

La iniciativa consiste en cerrar el ciclo del agua en su bodega del Penedès (Barcelona) mediante la regeneración y reutilización para el riego de la viña, a fin de "optimizar la gestión de este recurso y adaptarse al nuevo escenario climático".

Este sistema "reduce la dependencia de fuentes externas y asegura la calidad y cantidad de agua disponible para uso agrícola", al tiempo que el riego con agua regenerada, instalado en la finca Mas La Plana, permite mantener los rendimientos y la calidad de la uva y la supervivencia de las viñas en años de extrema sequía.

UNA GESTIÓN "RESPONSABLE"

En 2024, Familia Torres inició la instalación del riego en una parte de la viña y prevé cubrir la superficie total de la finca (de unas 30 hectáreas) en los próximos años.

Este proyecto es la culminación de un plan de acción de gestión integral del agua que la compañía impulsó a raíz de la sequía que afectó a Catalunya entre 2007 y 2008, y contempla la recogida del agua de lluvia de las cubiertas, el monitoreo de circuitos de agua en la bodega y la optimización de procesos, entre otros aspectos.

Estas medidas han permitido a la empresa reducir en un 22% el consumo de agua respecto a 2016 y avanzar en "la adopción de prácticas responsables en la gestión del agua".