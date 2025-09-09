Agro.- Familia Torres renueva su colaboración con la Federació ADF Penedès Garraf

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bodega catalana Familia Torres ha renovado el acuerdo de colaboración con la Federació ADF Penedès Garraf, que engloba todas las Agrupaciones de Defensa Forestal de las comarcas del Baix Penedès (Tarragona), Alt Penedès y Garraf (Barcelona).

Según ha informado este martes en un comunicado, la renovación del acuerdo da "continuidad a más de 30 años de trabajo conjunto" en la gestión de incendios.

Para la compañía, la alianza pone de manifiesto "el compromiso de la bodega del Penedès con la protección del territorio y la sostenibilidad", especialmente en un contexto de cambio climático y aumento del riesgo de incendios en Catalunya.

Familia Torres cuenta con 1.800 hectáreas de superficie forestal en propiedad, repartidas por varias comarcas catalanas, casi el doble de la superficie de viñedo que gestiona.

A lo largo de los años, la bodega ha desarrollado planes técnicos de gestión y mejora forestal en todas las fincas, incluyendo las de Jean Leon, con el objetivo de gestionar de forma activa, sostenible y respetuosa con el medio ambiente la totalidad de su masa forestal.