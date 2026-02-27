Agro.- La FCAC pide destinar un 2% de los Presupuestos de 2026 a la Conselleria de Agricultura

Archivo - Un tractor durante un corte de carretera en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha pedido que un 2% de los Presupuestos de la Generalitat de 2026 vaya destinado a la Conselleria de Agricultura, sin tener en cuenta los fondos europeos ni financieros, en el marco del proyecto de ley aprobado este viernes por el Govern en un Consell Executiu extraordinario.

Así lo explica en un comunicado este viernes, en el que ha reclamado un presupuesto que permita al sector agroalimentario recuperar "peso político" en el Govern, y ha resaltado la importancia de impulsar proyectos estratégicos y de innovación en las cooperativas e instar medidas para paliar los efectos del cambio climático.

El presidente de la FCAC, Ramon Sarroca, ha afirmado que "hace falta reconocer el valor estratégico del sector agroalimentario y su industria para el conjunto de la ciudadanía y los retos a los que debe hacer frente, además de tener en cuenta que el sector sufre de los efectos del cambio climático durante la producción".

Así, y con un "carácter prioritario", la entidad ha solicitado una nueva convocatoria del programa Impuls.coop, que permita fomentar proyectos cooperativos estratégicos entre 2027 y 2029, y reforzar el apoyo a los Grups Operatius per a la Innovació y los instrumentos de transformación previstos en el Pla estratégic de l'alimentació a Catalunya.

También ha reclamado que se agilicen las ayudas a las cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) para paliar los efectos de distintas adversidades durante la campaña de 2024 y 2025, con un presupuesto de 5 millones de euros.