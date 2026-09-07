Agro.- Frit Ravich invierte 115 millones en una nueva planta de producción y un centro de distribución

Render de la planta de producción proyectada por Frit Ravich en Maçanet de la Selva (Girona) - FRIT RAVICH

GIRONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alimentación Frit Ravich invertirá más de 115 millones de euros en la construcción de un centro de producción en Maçanet de la Selva (Girona) y en un nuevo centro de distribución en Madrid.

El proyecto de nueva fábrica, que contará con una superficie aproximada de 33.000 metros cuadrados, se encuentra actualmente en la fase de Plan Director, ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

Se ubicará en una parcela colindante a la actual sede central y estará enfocada principalmente en la elaboración de patatas fritas y palomitas.

La empresa confía en duplicar la capacidad total de producción al final de esta década gracias a esta inversión y en cuadriplicar la capacidad de cara a 2050.

El nuevo centro de distribución en Madrid "optimizará la operativa en la zona centro y sur de la península" con el objetivo de mantener el compromiso de entrega en 24 horas y la disponibilidad de stock.

Estas actuaciones son una "palanca clave para alcanzar el reto de los 600 millones de euros de facturación", según la compañía, y el nuevo centro productivo prevé la creación de unos 500 puestos de trabajo de forma progresiva durante los próximos años.