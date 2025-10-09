Agro.- La Generalitat abona 3,8 millones en ayudas a 789 viticultores

Uvas en una viña - Carlos Castro - Europa Press

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abonado 3,8 millones de euros en ayudas a 789 viticultores para la reestructuración y reconversión de la viña.

Así completa los pagos de la campaña 2025, que se inició el 16 de octubre de 2024 y termina este 15 de octubre, informa este jueves en un comunicado.

El objetivo de estas ayudas sectoriales es "paliar las debilidades detectadas en el sector vitivinícola para adaptarlo al cambio climático y hacerlo más sostenible".