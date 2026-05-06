La Generalitat lanza una campaña para posicionar a los productos catalanes en México

Promoción de productos catalanes en México - GENERALITAT

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha lanzado una campaña para posicionar a los productos catalanes en México, informa en un comunicado este miércoles.

La iniciativa, bautizada como 'Catalan Food Prissa', se articula como "una acción integral de promoción comercial orientada a generar impacto directo en el punto de venta" y reforzar el posicionamiento de los productos catalanes en el segmento 'premium'.

La campaña se realiza en 13 establecimientos de la cadena Prissa, ubicados en diferentes zonas comerciales estratégicas del país, y participan 21 empresas catalanas con 100 productos como vinos, cavas, aceites, conservas, productos dulces y bebidas.

La Conselleria ha explicado que, en el marco de la campaña, el conseller Òscar Ordeig realizará un viaje institucional a México entre el 17 y el 23 de mayo.

Su agenda incluye reuniones con agentes del mercado y altos cargos del Gobierno de México para "reforzar las relaciones comerciales e identificar nuevas oportunidades para las empresas catalanas".