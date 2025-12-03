Agro.- El Gobierno abona las ayudas directas a agricultores y ganaderos catalanes por los incendios

Archivo - Una zona afectada por el incendio de Xerta (Tarragona) este verano. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha iniciado este miércoles el pago de más de 3 millones de euros a agricultores y ganaderos de Catalunya afectados por los grandes incendios de este verano, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que cifra en 27,8 millones las ayudas directas a 9.679 agricultores y ganaderos de toda España.

Estas ayudas directas comprenden dos líneas: la compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas.

El objetivo de este apoyo es que puedan hacer frente a los gastos y pérdidas derivadas de los incendios, independientemente de las indemnizaciones de sus seguros.

El grueso de la ayuda, 21,5 millones de euros, lo percibirán 3.446 afectados, para compensar la pérdida de renta; de esta partida, más de 1,7 millones de euros son para Catalunya.

SEGUROS AGRARIOS

Los otros 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario, hasta el 70% del coste de la póliza, y lo recibirán 6.647 titulares de explotaciones que verán cubierto parte del coste de su seguro agrario; más de 1,2 millones de euros de esta ayuda son para Catalunya.

Los jóvenes agricultores y ganaderos ubicados en las zonas afectadas que hayan iniciado su actividad en el año 2025 y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común en esta campaña tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.