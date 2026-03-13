El Govern abona 1,5 millones de ayuda agroambiental a pastos sostenibles de la campaña 2025 - GENERALITAT

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha iniciado este viernes el pago de más de 1,5 millones de euros de la ayuda agroambiental a los pastos sostenibles de la campaña 2025, del que se beneficiarán 627 personas de 15 comarcas, con un impacto sobre unas 9.400 hectáreas de cultivo.

Esta ayuda se enmarca en el Plan estratégico de la Política agraria común (PEPAC) 2023-2027, con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

El objetivo de la ayuda a los pastos sostenibles es fomentar la conservación de los ecosistemas de prados de siega para mejorar la biodiversidad, para lo que se llevan a cabo trabajos que ayudan a conservar los hábitats y a gestionar adecuadamente los aprovechamientos ganaderos.