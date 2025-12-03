Agro.- El Govern abre una línea de ayudas de 10 millones para afectados por la PPA

Los consellers Alicia Romero y Òscar Ordeig en la reunión para decidir las ayudas al sector porcino por la PPA. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, ha anunciado que el Govern abrirá una línea de ayudas de 10 millones de euros ampliables a otros 10 millones para hacer frente a las posibles consecuencias económicas del brote de peste porcina africana.

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a la prensa junto al conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en las que ha subrayado que, hasta el momento, estas consecuencias no se han dado.

Ha explicado que este capital se destinará a dar ayudas directas en el caso de que haya empresas afectadas, que el Govern está trabajando para sumar posibles fondos europeos y que está en conversaciones con la Comisión Europea y el Gobierno para activarlos en caso de ser necesario.

Por otro lado, Prodeca y Acció trabajarán conjuntamente para "acompañar a todas las empresas que tengan dudas" o cuestiones a solucionar.

"Es un paquete de acciones que ponemos a disposición para intentar dar respuestas, estar al lado de las empresas y, sobre todo, ayudarlas en aquello que sea posible", ha dicho Romero, que ha añadido que ahora hay una cierta normalidad.

ORDEIG PIDE "CALMA"

Ordeig ha insistido en pedir "calma" y actuar, textualmente, sin alarmismos ante el brote, y ha asegurado que el Govern está volcado y en contacto constante con Bruselas y el Ministerio, así como con la cadena de valor del sector porcino en Catalunya.

Ha subrayado que el radio de afectación del brote está acotado a los seis kilómetros alrededor de los dos primeros positivos y que la "prioridad absoluta" es lograr que no se extienda.

Ha pedido a todos los grupos políticos un "frente común", ya que, en sus palabras, Catalunya se juega mucho y ha rechazado enviar mensajes que puedan perjudicar al sector.

El conseller también ha pedido la colaboración de la ciudadanía para evitar desplazarse dentro del radio de 6 kilómetros, evitar la propagación y facilitar el trabajo de los profesionales: "No se puede decir más claro: Por favor, si podemos evitar ir a correr, ir en bicicleta, por descontado actividades organizadas, pues, por favor".

COMPARECENCIA Y REUNIONES

Ordeig ha explicado que tanto él como la consellera de Interior, Núria Parlón, han pedido comparecer ante el Parlament para explicar la situación, y que seguramente lo harán el próximo miércoles.

Asimismo, el Govern ha iniciado reuniones con todos los actores implicados en los planes de reducción de la población de jabalíes en Catalunya para acelerarlos.

También ha señalado que en los próximos días se reunirá con representantes de la consejería de Agricultura de Aragón, ya que entre ambas comunidades autónomas suman el 70% de la producción porcina de España.