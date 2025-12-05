Agro.- El Govern amplía la prohibición del acceso al medio natural a 20 kilómetros desde el foco de la PPA

La secretaria de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, en una atención a medios - EUROPA PRESS

El Govern ha anunciado este viernes, cuando se cumple una semana desde que se detectaran los primeros dos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en Catalunya, que amplía la prohibición del acceso al medio natural que ya estaba vigente en un radio de 6 kilómetros desde el foco a un radio de 20 kilómetros, un espacio que abarca un total de 91 municipios que quedan dentro del área infectada.

Así lo ha anunciado la secretaria de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, en una atención a medios, en la que ha señalado que esta medida estará vigente hasta el 14 de diciembre.

A partir de esa fecha, en el radio de 20 kilómetros se mantendrán las limitaciones relativas a la caza y al traslado de animales vivos en el ámbito de la ganadería, y en lo que respecta al ocio, quedarán prohibidas aquellas actividades organizadas que comporten el acceso de "grupos" al medio natural.

A partir de este viernes, en el radio de 20 kilómetros desde el brote de la PPA se prohíbe el acceso al medio natural --parques naturales, zonas boscosas, orillas de ríos y rieras, prados y campos de cosecha, así como parques y caminos fuera de núcleos urbanos--, se decreta la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales y la prohibición de cualquier actividad en zona rústica por motivos de bioseguridad.

No se restringirán en estas zonas el acceso a viviendas, a actividades económicas públicas o privadas dentro de estos espacios, pero que estén cerrados o perimetrados, como establecimientos de restauración, deportivos o hípicas, pero siempre que los usuarios estén dentro: "Se puede ir a la hípica, pero no salir con el caballo a dar una vuelta por el bosque".

Para garantizar la contención del virus, han apelado a la colaboración ciudadana y han avanzado que se darán instrucciones de desinfección para cuando la población abandone una de estas zonas, porque "bien en las zapatillas o en las ruedas pueden quedar restos del virus", ha señalado Massot.

Aunque las prohibiciones se están aplicando sobre un marco jurídico y existe la posibilidad de sancionar, el objetivo, ha dicho la secretaria general, no es ese, sino que la ciudadanía colabore y respete las medidas para "minimizar el tránsito de personas y vehículos" en zonas en las que hay una presencia más permanente de jabalíes y evitar así la propagación del virus.

CAMBIO DE NOMENCLATURA

El Ejecutivo ha anunciado también un cambio de nomenclatura: hasta ahora, el radio de 6 kilómetros desde el foco de la PPA se denominaba zona infectada, mientras que el área que comprendía de los 6 a los 20 kilómetros se denominaba zona de vigilancia.

A partir de ahora, el radio de 20 kilómetros desde el foco pasa a denominarse zona infectada, y dentro de esta, de los 0 a los 6 kilómetros se distinguirá entre zona infectada de alto riesgo (que abarca 12 municipios) y, de los 6 a los 20 kilómetros, zona infectada de bajo riesgo (79 municipios).

No obstante, el Govern ha aclarado que este cambio de nomenclatura "en ningún caso responde a un cambio de la situación epidemiológica", sino a la voluntad de alinearse con la nomenclatura propuesta por la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura.

La zona infectada, de 20 kilómetros, antes incluía 64 municipios, y ahora abarca un total de 91, de forma que aquellos que quedaban mínimamente afectados quedan ahora dentro de la zona infectada, alineándose con la decisión de la Comisión Europea.