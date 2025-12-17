Agro.- El Govern aprueba las indemnizaciones por los sacrificios obligatorios tras la DNC

Vacunación de un animal bovino en una granja - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha aprobado este miércoles las indemnizaciones para todos los ganaderos afectados por los sacrificios obligatorios de bovinos tras el brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC), informa en un comunicado.

Los importes se aplicarán a todos los sacrificios efectuados a partir del 3 de octubre, fecha en la que se detectó el primer brote de la enfermedad, y seguirán los barómetros pactados entre el departamento y el sector ganadero.

La clasificación acordada tiene en cuenta características como la función productiva del animal, leche o carne, la edad o la fase reproductiva, y beneficiarán al grupo de 17 granjas incluidas en los dos focos de la enfermedad.

Ahora, la consellería también ha confirmado que el 26 de diciembre se levantarán las restricciones aplicadas en torno al foco de la DNC en el Gironès (Girona), y el 8 de enero aquellas de las explotaciones en torno al Alt Empordà (Girona).

Algunas explotaciones, sin embargo, deberán mantener las restricciones vigentes "a causa de los casos de DNC detectados en Francia, ya que se encuentran dentro de los radios de afectación establecidos", ha recordado el Departamento de Agricultura.