BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat y los cazadores han acordado retomar este fin de semana el control del jabalí en las zonas de bajo riesgo de la peste porcina africana (PPA) para reducir la abundancia de esta especie después de más de dos meses de paro de la actividad.

Esta medida permitirá contener el posible crecimiento de la población de jabalíes, minimizar el riesgo sanitario asociado y disminuirá el impacto negativo en los cultivos de la zona, informa el Departamento de Agricultura en un comunicado este viernes.

Las administraciones, en coordinación con el colectivo de cazadores, reactivarán la caza en un total de 54 áreas privadas de caza y en las zonas de caza controlada de Sant Llorenç del Munt y la Serra de l'Obac, Montserrat y el Garraf.

Estas zonas están ubicadas en municipios declarados de bajo riesgo de infección, es decir, a una distancia comprendida entre los 10 y los 20 kilómetros del foco inicial.

La modificación de las condiciones de gestión de la PPA aprobada el pasado viernes ha permitido movilizar en este ámbito a una treintena de grupos de cazadores de jabalí, que contribuirán tanto a reducir la población como a disminuir el riesgo de posible transmisión de la enfermedad.

Durante el período hábil de caza 2024-2025, en las zonas donde ahora se reanuda la actividad cinegética se cazaron un total de 3.600 jabalíes.

CONDICIONES "MUY ESTRICTAS" DE BIOSEGURIDAD

Las condiciones para la reanudación de la actividad en estas zonas están sujetas a una serie de condiciones "muy estrictas" que se han ido trabajando con el sector de los cazadores en coordinación con la Federació Catalana de Caça.

Esta misma semana se han celebrado reuniones explicativas con la participación de todos los grupos y participantes en Castellar del Vallès y Sant Climent de Llobregat (Barcelona).

La salida de estos días será en la modalidad de bateo con perros, una práctica tradicional de caza del jabalí en Catalunya que permite mover a los jabalíes con la ayuda de los perros y perreros en las paradas donde esperan los cazadores.

PROCEDIMIENTO

Todos los animales cazados tendrán que ser sometidos a la toma de muestras de sangre, para la cual el Departamento facilitará todo el material necesario.

En cuanto a la gestión de las piezas de caza, todos los animales abatidos deberán depositarse en los contenedores específicos que se han distribuido en esta área, conocidos por cotos de caza.

Durante el desarrollo de las redadas, se tendrán que aplicar medidas higiénicas estrictas, que incluyen la limpieza personal de los cazadores y la desinfección de perros, vehículos y remolques, y queda "totalmente prohibido" el acceso a explotaciones de porcino antes o después de la actividad cinegética.

En caso de que durante la redada se detecten animales muertos, la actividad deberá suspenderse inmediatamente y se activará el protocolo de sospecha de PPA, mediante la comunicación urgente al teléfono de emergencias 112.