Agro.- El Govern creará ayudas para los sectores agrarios "más afectados" por sequía y alza de precios

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat creará una línea extraordinaria de ayudas para los sectores agrarios "más afectados" por la sequía, el aumento de costes derivado de la situación geopolítica mundial y los efectos del cambio climático.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, lo ha afirmado este lunes en declaraciones a los medios posteriores a la celebración de una Taula Agrària extraordinaria en la consellería con la participación de representantes de organizaciones sindicales.

Ordeig ha definido la situación de "extraordinariamente complicada" y ha dicho que en los próximos días se reunirá con los sectores afectados para definir la naturaleza de las ayudas.

El Govern ha pactado con las organizaciones presentes en la reunión, Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), acelerar "al máximo" el pago y tramitación de ayudas e inversiones por valor de 168 millones de euros.

Ordeig, además, se ha mostrado dispuesto a suspender importaciones de determinados productos a través de "cláusulas de salvaguarda", además de pedir a la Unión Europea (UE) la activación de planes de contingencia y al Ministerio de Agricultura medidas urgentes que incluyan la bonificación del gasoil.

AYUDAS PARA TODOS LOS SECTORES

La coordinadora nacional de UP, Raquel Serrat, ha pedido "concreción" y ha afirmado que no ven con buenos ojos que solo se ayude a "ciertos sectores".

Asimismo, y pese a reconocer la "buena predisposición" del Govern, UP mantiene la movilización prevista para el 14 de octubre, en la que reclamarán ayudas directas de 17.000 euros para explotaciones profesionales que tengan al menos una unidad de trabajo agrario (UTA) de mano de obra, 12.750 euros para las que tienen más de 0,75 UTA y 8.500 euros para las que tengan 0,5 UTA.

En el mismo sentido se ha expresado el presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca, que ha pedido "una apuesta de país", con prioridad para los más afectados pero sin excluir a ningún sector perjudicado.