Agro.- El Govern declara la emergencia en actuaciones que contengan y prevengan la PPA

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado un paquete de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y sanitario derivado de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya y ha declarado la emergencia para todas las actuaciones destinadas a contener, prevenir y paliar los efectos y contagios de esta enfermedad.

Según informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, la rápida propagación del virus y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento "hacen necesario declarar la emergencia en determinadas actuaciones, de acuerdo con lo que prevé la Ley de contratos del sector público".

Así, se tramitarán de emergencia los contratos de servicios, suministros y, en su caso, obras que adjudique a la Generalitat o su sector público, que tengan como finalidad contener, prever o paliar los efectos y contagios de la PPA y posibles mutaciones o variantes del virus.

Las actuaciones incluidas en la contratación de emergencia son, por una parte, el suministro de material veterinario, servicios de laboratorio o medicamentos, equipos de protección, así como los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de residuos.

También el suministro de vehículos y combustible, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, drones, cámaras termosensibles, trampas, armas y munición, o servicios de alojamiento y restauración del personal que participe en las labores de prevención y servicios de desinfección o limpieza de equipos.

Entran también en la lista los servicios de vigilancia, transporte y eliminación de animales muertos, así como de formación del personal, y los servicios o suministro de señalización, comunicación o publicidad, instalación de módulos prefabricados o aseos provisionales para el personal que participa en las labores de extinción y contención de la PPA.

AYUDAS Y ACOMPAÑAMIENTO

Por este motivo, se ha creado una línea de ayudas y subvenciones de 10 millones de euros, ampliable con 10 más, para mitigar el impacto económico que pueda provocar la enfermedad, y se amplía la línea de préstamos del Institut Català de Finances (ICF), destinada a empresas y entidades afectadas por emergencias climáticas, para incluir como posibles beneficiarios a empresas afectadas por la PPA.

Más allá de este apoyo económico, Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo y la Promotora d'Exportacions Catalanes (Prodeca), empresa pública de la Generalitat, abrirán un servicio de asesoramiento a empresas afectadas directa o indirectamente y ofrecerán apoyo especializado.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Con este acuerdo, el Govern encarga a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) e Infraestructures.cat la ejecución de las actuaciones necesarias para controlar el brote.

Se realizará en coordinación con los departamentos de la Presidencia; Interior; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y los ayuntamientos afectados.