Agro.- El Govern destina 1,28 millones a un servicio de extracción y traslado de jabalíes

Archivo - Efectivos de la UME en la zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana (PPA) en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado una transferencia de crédito por 1,28 millones de euros destinada incorporar un servicio especializado de extracción y traslado de cadáveres de jabalíes, que será prestado por las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Estas agrupaciones han colaborado desde el principio de forma voluntaria y esta inversión permitirá consolidar su aportación "de forma exclusiva y permanente", ha explicado el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Así, el servicio de las ADF reforzará principalmente la extracción segura de animales muertos e infectados, su traslado a los puntos establecidos y el apoyo en las tareas de control y supervisión dirigidas por Agents Rurals, dando continuidad al trabajo que hasta ahora estaba desarrollando la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La medida, ha valorado el Govern, permitirá optimizar los recursos disponibles, garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia y permitir que el cuerpo de Agents Rurals pueda centrarse en otras acciones "prioritarias" del dispositivo de control.

El Govern también ha autorizado la tramitación de emergencia para ampliar el servicio de limpieza de los edificios, locales y dependencias de la Dirección General de Agents Rurals (DGAR) como consecuencia del aumento de efectivos y operativos para llevar a cabo el control del brote.

El contrato, adjudicado a la empresa Multiserveis Ndavant, tiene un importe máximo de 29.008,35 euros, IVA incluido, y estará vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre, o hasta que termine la necesidad derivada de esta situación.

La ampliación de este servicio, explica el Govern, permite adaptar los recursos ordinarios al incremento temporal de la actividad del cuerpo de Agents Rurals, y garantizar así el mantenimiento adecuado de las dependencias en un momento de "uso intensivo".