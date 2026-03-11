Agro.- El Govern ha destinado 40 millones a hacer frente a la gripe aviar, la DNC y la PPA

Archivo - Limpieza de los vehículos de los Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya cerca de uno de los focos de peste porcina africana (PPA) en Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha explicado este miércoles que el Govern ha destinado cerca de 40 millones de euros para hacer frente estos últimos meses a la gripe aviar, la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y la peste porcina africana (PPA).

En una atención a los medios para actualizar el estado de la PPA en Catalunya, con el primer positivo detectado en el término municipal de Barcelona que obligará a endurecer las restricciones en Collserola, ha asegurado que habrá que invertir "mucho más" porque todavía quedan operaciones de infraestructuras de cierre a ejecutar.

Algunas de estas actuaciones, destinadas a hacer frente a "unas crisis sanitarias históricas", han ido a cargo de Infraestructures.cat o Adif, que ya han llevado a cabo algunos cierres y continuarán haciéndolo a lo largo de las próximas semanas.

Finalmente, el titular de Agricultura ha apelado a la unidad del sector agroalimentario y a la confianza en los criterios técnicos.

"No es el conseller quien marca el ritmo de las operaciones, sino los científicos. Cuando vamos a una, tenemos más garantías de salir lo antes posible de esta situación", ha concluido.