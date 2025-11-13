Agro.- El Govern duplicará las ayudas al alojamiento de temporeros hasta los 1,42 millones

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Govern duplicará las ayudas al alojamiento de temporeros hasta los 1,42 millones, informa el Departamento este jueves.

Lo ha dicho en la reunión de valoración de la campaña agraria de 2025 en la plana de Lleida, y ha explicado que las ayudas van destinadas a la construcción, habilitación, reformas, ampliación, condicionamiento, suministro o alquiler de alojamiento.

En la convocatoria se publicó el pasado 17 de abril y ha recibido 60 solicitudes, de las que se ha propuesta conceder 23 expedientes, de las que 21 son de inversión y 2 de alquiler.

Por otro lado, ha explicado que la campaña agraria ha estado marcada por los daños climatológicos en los cultivos de la plana de Lleida, aunque "en conjunto, el balance es positivo".

Ha añadido que 2025 "se puede calificar de año de recuperación y estabilidad, de mejora de precios", a pesar de los 15 episodios de granizo que ha habido desde abril.