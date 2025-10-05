El Govern garantiza vacunar al ganado afectado por la Dermatosis Nodular Contagiosa en Catalunya

El conseller Òscar Ordeig durante la reunión con el sector del vacuno y el grupo de trabajo del Govern sobre la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat garantizará la vacunación del ganado vacuno de las zonas afectadas ante la detección del primer caso positivo de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Catalunya.

Ya se han activado las peticiones para conseguir la vacuna que debe proteger a los animales de la enfermedad, prevenidos por la posibilidad de que aparezcan nuevos casos, informa la Conselleria este domingo en un comunicado.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha mantenido este domingo por la tarde una reunión con el sector del vacuno y ha expresado el compromiso del Govern por actuar con "la máxima celeridad, coordinación y transparencia para contener la enfermedad".

También ha anunciado que el Govern está estudiando líneas de acompañamiento económico y empresarial "para hacer frente a posibles efectos adversos para el sector".

Además, la Conselleria ha hecho un llamamiento a la prudencia en lo que se refiere a la divulgación de rumores sobre la enfermedad, así como a la divulgación de información de carácter privado sobre las explotaciones afectadas.

"TOTAL TRANSPARENCIA"

Según el comunicado, solo la Conselleria "comunicará las inspecciones, casos confirmados u otra información relevante con total transparencia, pero preservando la confidencialidad de los datos de las explotaciones afectadas".

Asimismo, se emitirá una nota esclarecedora para las zonas que se encuentran bajo restricciones de movimiento, con instrucciones concretas para los profesionales y ganaderos, y se habilitará un teléfono de contacto específico que permanecerá operativo todos los días de la semana.

La Conselleria ha puesto en marcha un equipo de más de 50 profesionales que están trabajando sobre el terreno para agilizar los controles y la toma de muestras.