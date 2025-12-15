Agro.- El Govern prevé tener esta semana la auditoria del Irta y la secuenciación del virus de PPA

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que el Govern prevé tener esta semana la auditoria del Irta-Cresa y la secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA), aunque este segundo estudio no depende de la Generalitat y ha pedido dejar trabajar a los científicos.

Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa para actualizar la situación del brote, que hasta el momento tiene 13 casos positivos, todos dentro del mismo radio de seis kilómetros.

Ordeig ha señalado que este lunes se han enviado los virus con los que trabaja el Irta-Cresa al laboratorio europeo que debe secuenciarlos y compararlos con el virus que ha provocado el brote en la naturaleza, y que espera tener los resultados durante esta semana.

El conseller ha señalado que esta será la prueba "más importante" para esclarecer el origen del brote.

Asimismo, está previsto que a principios de esta semana el grupo auditor de las instalaciones del Irta-Cresa entregue las conclusiones de la revisión exhaustiva que ha hecho.

JAPÓN

Ordeig ha celebrado que países como Japón han aceptado recibir los contenedores con productos porcinos que estaban en tránsito y que se ha demostrado que la producción fue anterior al brote.

Ha explicado que para aquellos contenedores que han encontrado los mercados cerrados, se está trabajando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para hacer cambios de destino.

30 NUEVAS PLAZAS

Ordeig ha anunciado que el Govern aprobará este martes 30 nuevas plazas de control cinegético, que se dividirán en siete técnicos de gestión A2 y 23 técnicos especialistas en medio natural, gestión cinegéticas, apoyo a la caza o seguimiento de fauna.

Por otro lado, ha asegurado que ya se ha finalizado el cierre perimetral de los cuatro y los seis kilómetros, y ha añadido que se han destinado "todos los efectivos" a impedir que salga del radio de 6 kilómetros

También ha señalado que este lunes se ha levantado parte de las restricciones del radio de entre 6 y 20 kilómetros, aunque se mantiene la prohibición de realizar actividades de ocio organizadas en grupo, y se pide no dejar comida y extremar las precauciones.