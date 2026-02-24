Agro.- El Govern programa más de 400 formaciones agrarias en 2026 para 9.000 profesionales

En total se ofrecerán 8.500 horas de cursos presenciales y 3.500 en línea. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Escoles Agràries del Servei de Formació Agroalimentària (SFA) de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat han programado más de 400 formaciones para 2026, con una programación de 8.500 horas de formación presencial y otras 3.500 en línea, que permitirán formar hasta 9.000 profesionales a lo largo del ejercicio, explica el departamento este martes en un comunicado.

En concreto, cada escuela ha diseñado un programa en función de su especialidad, lo que permitirá cubrir ámbitos "estratégicos" como las industrias agroalimentarias, la gestión empresarial y el asesoramiento, el sector agropecuario o el sector vitivinícola.

La oferta cubre íntegramente todos las formaciones de incorporación a las empresas agrarias, lo que no sólo garantiza el cumplimiento normativo y facilita el relevo generacional, defiende el departamento, sino que apuesta por una formación "especializada y práctica" que actualiza los conocimientos y responde a las necesidades de las explotaciones agrarias y empresas.