Agro.- El Govern reconoce 4 proyectos agrarios en la 24 edición de los Premis PITA

LLEIDA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha entregado este lunes los Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2025, que han reconocido a 4 proyectos agrarios y forestales en la 24 edición de los galardones.

El acto de entrega se ha celebrado en la Llotja de Lleida y ha estado presidido por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que ha defendido que estos premios son "una herramienta clave" para reconocer y distinguir el talento, la innovación y la capacidad de emprendimiento del sector, ha informado el Govern en un comunicado.

Ordeig también ha explicado que los premios, que has repartido un total de 48.000 euros, valoran aquellos proyectos que contribuyen de manera "directa" a la sostenibilidad y competitividad de Catalunya.

Cada uno de los premiados ha recibido un premio en metálico de 8.000 euros, mientras que las otras 4 candidaturas finalistas, del total de 32 candidaturas presentadas, han recibido 4.000 euros.

PREMIADOS

Los premiados han sido, en la modalidad de agroindustria, Alcarràs Bioproductors SAT, una iniciativa conjunta de ganaderos del municipio del mismo nombre para gestionar los excrementos generados en sus explotaciones, y en la modalidad de joven emprendedor, al impulsor del proyecto Verd.cat, dedicado al cultivo y venta de aguacates ecológicos en las Terres de l'Ebre (Tarragona), Ricard Rivera Pascual.

En la modalidad de empresa agraria, ha sido premiada Font Rovira Agrícola, por la transformación de una explotación agrícola tradicional a una ecológica y regenerativa, mientras que la modalidad de innovación social, que estrena modalidad este año, ha reconocido a la Associació Amisol.