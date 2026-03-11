Agro.- El Govern recupera cien hectáreas con quema controlada para pasto y evitar incendios

Archivo - Imagen de una quema controlada - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha recuperado en los últimos meses más de un centenar de hectáreas, a través de quemas controladas, para el pasto de los animales y reducir el riesgo de incendios, explica este miércoles en un comunicado.

Desde principios de este año, se han efectuado siete quemas en comarcas como el Alt Urgell (Lleida), el Pallars Sobirà (Lleida) o el Ripollès (Girona), que se suman a las que se llevaron a cabo de forma prematura en otoño de 2025, con un total de 120 hectáreas quemadas.

Estas operaciones, detalla el Departamento, se llevan a cabo principalmente en invierno, coincidiendo con ciertas condiciones meteorológicas, y prevé que se lleven a cabo otras 13, que sirven también para efectuar actuaciones fitosanitarias y relacionadas con la biodiversidad y el control de especies exóticas e invasoras.