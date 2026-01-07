Una piara de jabalíes - JARC

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha reunido este miércoles por primera vez la Taula del Senglar, un nuevo espacio de diálogo, coordinación y toma de decisiones para reponder ante la sobreabundancia del jabalí en el territorio, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en un comunicado.

La primera sesión, celebrada en el Palau de la Generalitat, ha sido presidida por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha contado con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, miembros de las administraciones públicas, mundo científico, sector primario, sector cinegético y entidades de conservación y protección animal.

La Mesa nace bajo la premisa de que la sobrepoblación de jabalíes afecta directamente a la seguridad de las personas, la actividad agraria, la biodiversidad y la convivencia en pueblos y ciudades, y su objetivo no es eliminar la especie ni poner en riesgo su viabilidad, sino "reducir los conflictos que genera".

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO

Catalunya presenta actualmente una densidad media de unos 6,3 jabalíes por km2, con una población reproductora estimada de unos 125.000 animales y una población máxima que puede alcanzar los 180.000 ejemplares.

Según el Govern, esta situación se traduce en daños importantes en los cultivos, riesgos sanitarios, afectaciones a la biodiversidad y un incremento de los accidentes de tráfico: sólo en 2024 el jabalí ha estado implicado en más de 3.400 accidentes en carreteras y vías ferroviarias.

"ACTUAR SOBRE EL CONOCIMIENTO"

El conseller Ordeig ha explicado que la Taula del Senglar nace con la voluntad de mejorar la toma de decisiones públicas, integrar el conocimiento científico y técnico y consensuar actuaciones adaptadas a cada realidad territorial.

"Hay que actuar sobre el conocimiento de las poblaciones, la prevención de los daños, el control de densidades en zonas de riesgo y la mejora de la convivencia en entornos urbanos y periurbanos", ha afirmado.

Algunos de los objetivos de la Mesa son definir objetivos de captura y planes de control poblacional en zonas de alta conflictividad, reforzar medidas de prevención de daños para el sector agrario e impulsar actuaciones específicas en zonas urbanas y de seguridad en infraestructuras viarias, entre otros.

LA IMPORTANCIA DE LA CAZA

Durante la sesión se ha presentado un diagnóstico actualizado de la situación del jabalí en Catalunya, que ha puesto de manifiesto que, aunque la caza sigue siendo la herramienta principal de control, es necesario reforzarla con otras medidas.

En la temporada 2024-2025 se capturaron más de 63.000 jabalíes, ya lo largo del año se autorizan cerca de 1.500 actuaciones excepcionales para prevenir daños, con más de 6.000 ejemplares capturados fuera del período ordinario.

MÍNIMO DOS REUNIONES AL AÑO

La Taula del Senglar se reunirá de forma ordinaria como mínimo dos veces al año y tendrá continuidad territorial a través de las tablas de daños de fauna cinegética existentes en las veguerías, que se integrarán como comisiones territoriales.

Este nuevo espacio se enmarca en el compromiso del Govern con las políticas públicas basadas en la evidencia, la participación y la transparencia.