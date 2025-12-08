Agro.- Illa dice que las medidas "están conteniendo" la PPA pero pide seguir las recomendaciones

Illa el sábado en el centro de mando avanzado de contención de la peste, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que "las medidas adoptadas están funcionando y están conteniendo el brote" de peste porcina africana (PPA).

"Sin embargo, no bajamos la guardia. Hay que continuar siguiendo las indicaciones y recomendaciones", ha pedido en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Lo dice tras la reunión telemática diaria que ha encabezado este lunes por la tarde para hacer seguimiento de la situación.