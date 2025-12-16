Agro.- El Incavi añade cinco vinos a la lista de Vins de Finca Qualificada

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y del director general del Incavi, Joan Gené, con los representantes de las cinco bodegas distinguidas. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) de la Generalitat de Catalunya ha añadido cinco nuevos vinos a la lista de Vins de Finca Qualificada, el máximo reconocimiento que puede recibir un vino producido en Catalunya por parte del Govern.

Los representantes de las bodegas han recibido el galardón de manos del conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y del director general del Incavi, Joan Gené, según ha explicado el Govern este martes en un comunicado.

Las cinco referencias son los vinos de La Capella, La Creu, La Romana y Monreal, de la bodega Can Bas, que forma parte de la DO Pendès, y Singular Negre, de la bodega Collbaix, de la DO Pla de Bages, lo que ha elevado a 24 vinos, de un total de seis denominaciones de origen, la lista de los vinos con esta distinción.

Ordeig ha destacado que la importancia de "crear marca de país", con la máxima calidad y distinción, mientras que, por su parte, Gené ha defendido que "los Vins de Finca no son una etiqueta comercial, sino un compromiso verificado con el territorio y la calidad".

Estos vinos, siempre dentro de una DO, deben cumplir una serie de requisitos, como producirse en un entorno determinado y en una extensión inferior a la de un término municipal y elaborarse en una bodega situada en la misma finca o proximidades, entre otras.

RECONOCIMIENTO

El acto también ha reconocido la trayectoria profesional del maestro bodeguero Antoni Falgueres, propietario del Celler Gelida ubicado en el barrio de Sants, en Barcelona, y que este año celebra su 130 aniversario.

Falgueres forma parte de la cuarta generación del negocio vinícola, y ha sido reconocido, según el Govern, "por su apuesta pionera por la calidad en una época en la que los vinos se vendían mayoritariamente a granel".