Agro.- IWCA alcanza el 3,5% de la producción mundial de vino, con 175 bodegas

Archivo - Paneles solares en el Penedès - IWCA - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La International Wineries for Climate Action (IWCA) ha presentado su informe anual, en el que recoge que las 175 bodegas que forman parte de la asociación suman el 3,5% de la producción mundial de vino, informa este miércoles.

Además, en el último año se ha incrementado el número de Miembros Oro hasta 10, "reflejando la creciente relevancia de las energías renovables y la reducción de carbono en el sector".

Durante el año pasado, IWCA incorporó por primera vez miembros de Sudáfrica y Alemania, lanzó su primera calculadora latinoamericana de GEI y organizó sesiones de intercambio de conocimientos, seminarios con monopolios escandinavos y Race to Zero, además de participar en eventos internacionales.

El informe subraya que el sector sufre vulnerabilidad ante la "volatilidad climática" y que hay una, textualmente, necesidad urgente de innovar.

La presidenta de IWCA, Katie Jackson, ha explicado que "la reducción de carbono va más allá del cumplimiento normativo; es una cuestión de competitividad".