Agro.- IWCA lanza una campaña para crear un estándar del secuestro de carbono orgánico de la viña

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La International Wineries for Climate Actions (IWCA) ha lanzado una campaña para establecer un estándar científico para el secuestro de carbono orgánico en el suelo (SOC, por sus siglas en inglés) en el sector vinícola, informa en un comunicado este jueves.

El proyecto se desarrolla en colaboración a la Asociación de Viticultura Regenerativa, el Porto Protocol y la Regenerative Viticulture Foundation.

El miembro fundador de la junta directiva de IWCA, Josep Ribas, ha explicado que esta iniciativa trata de "empoderar a las bodegas para que tomen acciones climáticas significativas basadas en datos reales".

"La 'Compilación IWCA de proyectos de secuestro de carbono orgánico en el suelo del viñedo' ayudará a las bodegas a comprender los beneficios tangibles de la salud del suelo y la captura de carbono y, en última instancia, acelerará la transición del sector hacia prácticas climáticamente positivas", ha añadido.

La campaña agregará datos del mundo real provenientes de estudios científicos y análisis dirigidos por bodegas para que sirva como un recurso para las bodegas que buscan implementar estrategias de fijación de carbono y hacer la transición hacia prácticas más sostenibles.