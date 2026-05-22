Jarc afirma que las ayudas del Gobierno al sector agrario por la guerra de Irán no han llegado

Imagen de la asamblea de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). - JARC

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha criticado que el paquete de ayudas para el sector anunciado por el Gobierno de España para hacer frente al incremento de costes derivado de la guerra de Irán todavía no ha llegado dos meses después, informa este viernes en un comunicado JARC tras la asamblea de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) celebrada en Madrid.

En concreto, la entidad ha afirmado que las ayudas anunciadas todavía no se han pagado, las líneas de crédito no se han activado y no ha llegado ningún apoyo para las explotaciones.

"El campo no puede vivir de anuncios ni de titulares vacíos. Lo que necesitamos son medidas reales e inmediatas, no promesas que no llegan nunca", ha añadido.

Según los datos compartidos por JARC, el conflicto iniciado hace tres meses ha desencadenado una subida generalizada de los costes de producción, de hasta un 50% más en el carburante agrícola, un 40% en el de los fertilizantes o un 30% en el de los fitosanitarios.

Ante esta situación, ha pedido tanto el pago inmediato de las ayudas y activación de las líneas de crédito, como medidas "reales" que compensen este alza en los costes y actuaciones para garantizar la viabilidad del sector agrario.