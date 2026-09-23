Agro.- Jarc ve insuficientes las medidas del Gobierno y avanza movilizaciones

Tractores del sindicato Jarc - JARC

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jarc ha asegurado que las medidas de ayuda al sector primario anunciadas este miércoles por el Gobierno son "insuficientes" y ha avanzado que el sector se prepara para salir a la calle si no llegan soluciones reales, en un comunicado este miércoles.

El presidente del sindicato, Carles Massot, ha explicado que están "vigilando muy de cerca cada decisión del Gobierno español y de la Generalitat, pero la paciencia del sector tiene un límite".

La organización ha lamentado que el anuncio realizado es insuficiente, ya que no concreta "aspectos fundamentales como las medidas fiscales y la rebaja del IVA".

Además, tampoco compensa "adecuadamente el aumento de costes", y ha puesto como ejemplo que la ayuda al gasóleo se mantiene alrededor de 20 céntimos el litro cuando la normativa permite elevarla hasta 40 euros el litro.

Ha recordado que el próximo 4 de octubre se celebrará una reunión de la Mesa Agraria con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, y que si no hay una respuesta adecuada, habrá movilizaciones a partir de ese día.