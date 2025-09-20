Agro.- Una jornada de ADR abordará este lunes el liderazgo femenino en la innovación del mundo rural

TARRAGONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació pel Desenvolupament Rural amb Mirada de Dona (ADR) celebrará este lunes la jornada 'Conexión y bienestar para mujeres rurales' para "romper estereotipos del mundo rural y destacar su innovación, diversidad y sofisticación a través del liderazgo femenino'.

Se hará en el 'Yelloh! Village Alfacs' de Alcanar (Tarragona), según informa ADR, que organiza la jornada, con el apoyo de la Fundació la Caixa dentro del proyecto 'Connexió i Benestar per a Dones Rurals'.

Los organizadores plantean un espacio de conexión, aprendizaje y superación para "enfatizar la necesidad de canalizar el talento, transformarlo en un modo de vida de triple sostenibilidad y fomentar la creación de proyectos" profesionales o empresariales.

El objetivo de fondo es "desmitificar el imaginario, sesgo y estereotipo del mundo rural, ecosistema y economía verde y azul, visibilizando su sofisticación, innovación y diversidad a través del liderazgo femenino".

PROGRAMA

Abrirán el acto la presidenta de ADR y directiva de Priordei, Anna Martí Abella, y la directiva de 'Yelloh! Village Alfacs', María Fernanda García.

La sesión inaugural abordará el Delta de l'Ebre (Tarragona) como ecosistema de futuro, a cargo de la creadora del proyecto 'La Rosa del Delta', Rosa Rochet.

Le seguirá el debate 'Del Agro a la Arquitectura y la Industria: Innovación con raíces', con la arquitecta María Giramé (coautora del proyecto Yelloh Village Alfacs, Premio FAD 2024) y Esther Escudero, copropietaria de Enteco, dedicada a packaging farmacéutico en el entorno rural de Extremadura.

Después, la directiva y asesora estratégica Eva Ballesté Morillas pronunciará una ponencia sobre 'Invertir con propósito: la importancia del mundo rural'.

La última sesión será el debate 'Invertir y creer en lo Rural: Startups, Tecnología, Innovación y Futuro', con la ceo y fundadora de T-Valley, Vanessa Troncho, y la copropietaria de Lo Nostre Arròs, Eva Casanovas Gilabert.