Agro.- Laguarta (PepsiCo) defiende nuevos modelos de negocio que se anticipen al consumidor

(De I A D) El Director General De Esade, Daniel Traça; El Presidente Y Consejero Delegado De Pepsico, Ramon Laguarta; La Presidenta Del Patronato De Fundación Esade, Anna Xicoy, Y El Presidente De Esade Alumni, Jorge Alcover - ESADE

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de PepsiCo, que ha recibido este miércoles el Premio Esade 2026, ha afirmado que ganar en un mundo cambiante implica repensar la forma de crecer, para lo que ha defendido la necesidad de preparar los modelos de negocio para el futuro y adelantarse a las expectativas del consumidor.

Lo ha dicho en la 30 Jornada Anual Esade Alumni, celebrada en el Auditori de Barcelona bajo el lema 'Seeing the world, shaping the future', en la que ha recibido el premio ante cerca de un millar de antiguos alumnos del centro, informa Esade en un comunicado.

El directivo, que asumió la dirección ejecutiva de PepsiCo en 2018 y la presidencia en 2019, ha explicado que la compañía está adaptando su organización a nuevas expectativas de consumo y a un entorno empresarial más exigente y haciendo que el motor de crecimiento sea "más ágil, transformador y resiliente".

Así, Laguarta ha impulsado una estrategia en base a tres prioridades, que son adaptar la cartera a las nuevas necesidades del consumidor, acelerar la expansión internacional y desarrollar nuevas 'ocasiones de consumo'.

GALARDÓN

Este reconocimiento, impulsado por la comunidad de antiguos alumnos de Esade, ha destacado la trayectoria de Laguarta "marcada por la gestión de negocios globales, la adaptación a mercados en transformación y una visión del crecimiento que combina innovación, resiliencia e impacto positivo".

Durante la jornada, el directivo de la empresa también ha hecho referencia a su vínculo con Esade, donde inició sus estudios hace 45 años: "Siempre estaré profundamente agradecido", ha dicho.

Además de la intervención de Laguarta, el encuentro ha sido inaugurado por la directora de Esade Alumni, Patricia Valentí, y han participado el presidente de la asociación, Jorge Alcover; el director general de Esade, Daniel Traça, que ha clausurado la jornada; la presidenta del Patronato de Fundación Esade, Anna Xicoy; y el catedrático de Economía de Esade-Universidad Ramon Llull, F. Xavier Mena.