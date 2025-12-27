Agro.- Levantan las restricciones por DNC en el radio de Cassà de la Selva (Girona)

Técnicos durante el control sanitario - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El control sanitario ha permitido levantar las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el radio de Cassà de la Selva (Girona), "con la consiguiente reapertura del movimiento de animales y productos".

Las restricciones del radio de Castelló d'Empúries (Girona) se levantarán desde el 8 de enero, al pasar 45 días sin nuevos casos según la norma europea, informa este sábado el Departament de Agricultura en un comunicado.

Esto "permite reanudar de forma progresiva" la actividad ganadera habitual en las explotaciones afectadas por este foco, incluyendo la entrada de animales.

Pero las restricciones seguirán en el radio de Francia, por los casos detectados en ese país.

INDEMNIZACIONES

Las indemnizaciones por los sacrificios obligatorios desde el 3 de octubre (cuando se detectó el primer caso en Catalunya), se empezarán a pagar "en los próximos días" a los ganaderos afectados, tras aprobarse la resolución del Govern hace unos días, y fueron negociadas con el sector y con el Ministerio.

Se pagará "de forma progresiva en los próximos días", para garantizar que las explotaciones afectadas reciban los recursos para paliar el impacto económico y reanudar su actividad.

También "se contempla la preparación de una nueva orden de ayudas" para recuperar el potencial productivo de estas explotaciones, incluyendo actuaciones como la destrucción de pienso contaminado y la repoblación de ganado, y facilitar así la reactivación de la actividad con garantías sanitarias y económicas.

VACUNACIÓN

Mientras tanto, el Departament sigue desplegando la vacunación, que sólo puede aplicarse "excepcionalmente" como respuesta ante la detección de brotes o ante un riesgo significativo de difusión del virus.

Los animales empezaron a vacunarse en Catalunya "sólo cinco días después de la declaración del brote", y ahora los animales de las comarcas dentro de los radios afectados están vacunados al 100%.

En el resto de comarcas catalanas donde se ha autorizado la vacunación, "los porcentajes de logro se sitúan en torno al 80%, lo que refuerza el control sanitario y la prevención" de nuevos focos.